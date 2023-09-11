0
0
51
НОВОСТИ

Требования России по зерновой сделке ясны и очевидны - Эрдоган

17:40 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган считает требования России по зерновой сделке ясными и очевидными. Об этом он сообщил журналистам своего пула по возвращении из Индии, где прошел саммит G20.

«Требования России ясны и очевидны. Есть ряд вопросов, которые Россия считает нереализованными. [В Москве] хотят, чтобы был создан механизм оплаты, чтобы получать деньги за зерно, которое они будут отправлять по этому коридору. Чтобы были сняты ограничения на страхование их судов. Мы пытаемся решить эти проблемы и получить результаты», — приводит слова Эрдогана телеканал TRT.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 11.09.2023
Институт искусственного интеллекта AIRI при поддержке Сбера создал решение для снижения парниковых выбросов
0
78
17:12 11.09.2023
Российская система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Пологам в Запорожской области
0
147
17:00 11.09.2023
В Узбекистане с начала года в 12 раз вырос оргнабор трудовых мигрантов в Россию
0
197
16:41 11.09.2023
Работников судоверфи «Звезда» и проекта «Восток Ойл» обеспечивают комфортным жильем
0
178
16:32 11.09.2023
В Новосибирской области задержали взрослого и двух подростков за серию диверсий
0
207
16:12 11.09.2023
ЕС может не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества — ЕК
0
223
16:00 11.09.2023
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населенным пунктам
0
222
15:32 11.09.2023
Роль ВТО ослабевает изо дня в день — Песков
0
250
15:12 11.09.2023
Россия предложила безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии
0
317
15:00 11.09.2023
Депутат предложил ввести полный запрет на вывод капитала из России
0
354

Возврат к списку