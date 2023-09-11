Требования России по зерновой сделке ясны и очевидны - Эрдоган
17:40 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган считает требования России по зерновой сделке ясными и очевидными. Об этом он сообщил журналистам своего пула по возвращении из Индии, где прошел саммит G20.
«Требования России ясны и очевидны. Есть ряд вопросов, которые Россия считает нереализованными. [В Москве] хотят, чтобы был создан механизм оплаты, чтобы получать деньги за зерно, которое они будут отправлять по этому коридору. Чтобы были сняты ограничения на страхование их судов. Мы пытаемся решить эти проблемы и получить результаты», — приводит слова Эрдогана телеканал TRT.
НОВОСТИ
- 18:00 11.09.2023
- Институт искусственного интеллекта AIRI при поддержке Сбера создал решение для снижения парниковых выбросов
- 17:12 11.09.2023
- Российская система ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Пологам в Запорожской области
- 17:00 11.09.2023
- В Узбекистане с начала года в 12 раз вырос оргнабор трудовых мигрантов в Россию
- 16:41 11.09.2023
- Работников судоверфи «Звезда» и проекта «Восток Ойл» обеспечивают комфортным жильем
- 16:32 11.09.2023
- В Новосибирской области задержали взрослого и двух подростков за серию диверсий
- 16:12 11.09.2023
- ЕС может не конфисковывать одежду россиян, въезжающих на территорию сообщества — ЕК
- 16:00 11.09.2023
- Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» десяти населенным пунктам
- 15:32 11.09.2023
- Роль ВТО ослабевает изо дня в день — Песков
- 15:12 11.09.2023
- Россия предложила безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии
- 15:00 11.09.2023
- Депутат предложил ввести полный запрет на вывод капитала из России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать