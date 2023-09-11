Требования России по зерновой сделке ясны и очевидны - Эрдоган

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган считает требования России по зерновой сделке ясными и очевидными. Об этом он сообщил журналистам своего пула по возвращении из Индии, где прошел саммит G20.

«Требования России ясны и очевидны. Есть ряд вопросов, которые Россия считает нереализованными. [В Москве] хотят, чтобы был создан механизм оплаты, чтобы получать деньги за зерно, которое они будут отправлять по этому коридору. Чтобы были сняты ограничения на страхование их судов. Мы пытаемся решить эти проблемы и получить результаты», — приводит слова Эрдогана телеканал TRT.