Эстония и Латвия решили вместе купить в Германии установки ПВО RIS-T
18:25 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, контракт на сумму 400 млн евро станет самым крупный оборонным контрактом в истории Эстонии. «Это проект исторической важности и беспрецедентного масштаба как для национальной обороны Эстонии, так и эстонско-латвийского оборонного сотрудничества», — приводит ERR слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура
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