Эстония и Латвия решили вместе купить в Германии установки ПВО RIS-T

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония и Латвия подписали соглашение о совместной закупке германских систем противовоздушной обороны IRIS-T за 400 млн евро. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR со ссылкой на государственный центр оборонных инвестиций.

По его информации, контракт на сумму 400 млн евро станет самым крупный оборонным контрактом в истории Эстонии. «Это проект исторической важности и беспрецедентного масштаба как для национальной обороны Эстонии, так и эстонско-латвийского оборонного сотрудничества», — приводит ERR слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура