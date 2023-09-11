Сбер собрал на ВЭФ представителей стран БРИКС для обсуждения глобальных вызовов зеленой повестки
18:58 11.09.2023
В ходе VIII Восточного экономического форума прошла сессия «Глобальные вызовы зеленой повестки: проверка на прочность и катализатор сотрудничества стран БРИКС». Модерировал дискуссию первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
В рамках сессии спикеры обсудили вызовы глобального потепления и изменения климата, а также комплексные меры по митигации их последствий, обменялись опытом осуществления энергоперехода и обеспечения устойчивости экономик своих стран, рассмотрели новые возможности для сотрудничества в области зелёных инноваций и низкоуглеродного развития и обозначили ведущую роль передовых технологий в достижении социального прогресса.
В настоящее время страны БРИКС образуют один из наиболее важных в глобальном масштабе экономических блоков и имеют отличный потенциал для устойчивого развития. В ходе дискуссии Александр Ведяхин подчеркнул, что в странах БРИКС активно развивается ESG-инфраструктура, что открывает для России возможности по сотрудничеству в области развития и гармонизации таксономий, рейтингов, углеродного и финансового рынков.
«Сбер планирует активно включиться в совместную работу над глобальными вызовами повестки устойчивого развития. Вместе с нашими партнерами мы прорабатываем идею создания Единого реестра климатических проектов, – рассказал Александр Ведяхин. – Реестр станет одним из этапов создания общерыночных углеродных механизмов и поможет выстроить еще более эффективное сотрудничество на пространстве объединения, в том числе с учетом возрастающего торгового оборота между странами-участниками. Кроме того, в следующем году мы предлагаем сформировать Центр экспертизы в области устойчивого развития и климата стран БРИКС. Инициатива по созданию Центра нацелена, в первую очередь, на синхронизацию межстранового регулирования в области декарбонизации и климатической повестки и обмен лучшими практиками».
В сессии приняли участие представили России, Китая, Бразилии, Индии и Южной Африки.
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