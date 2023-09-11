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Путин может обозначить свои планы на 2024 год, когда определятся сроки выдвижения кандидатур на выборах президента - Песков

19:40 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин может обозначить свои планы на 2024 год, когда определятся сроки выдвижения кандидатур на выборах главы государства. Такой прогноз дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Представитель Кремля напомнил, что Путин пока «не делал никаких заявлений» по поводу своего участия или неучастия в предстоящих выборах. На вопрос, когда это может произойти, Песков предложил дождаться назначения дат выборов и выдвижения кандидатур. «Когда объявят дату выборов, образуется и крайняя дата для выдвижения кандидатур — вот вам и срок, сами увидите», — пообещал он.

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