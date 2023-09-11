Глава МВД Венгрии пояснил причины перестрелок на границе

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организованная преступность установила контроль над нелегальной миграцией в страны Евросоюза, требуя за контрабандную переправку людей из Турции в Германию примерно 13 тыс. евро. Об этом заявил парламентский госсекретарь Министерства внутренних дел Венгрии Бенце Ретвари, рассказывая в программе телекомпании М1 о сотрудничестве венгерских пограничников с коллегами из стран Центральной Европы по охране общих рубежей ЕС.

Комментируя сообщения об участившихся перестрелках в пограничных районах и вооруженных нападениях на пограничников, представитель МВД отметил, что нелегальные мигранты нередко стали пускать в ход оружие, а различные преступные группировки ведут друг с другом борьбу за сферы влияния. «Классические методы мафии, классический передел рынка преступного мира, и именно поэтому происходят эти перестрелки», — сказал Ретвари.