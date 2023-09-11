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Глава МИД ФРГ анонсировала конференцию по восстановлению Украины

20:15 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году. Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

Глава МИД ФРГ напомнила, что Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Причем Берлин, по ее словам, оказывает Киеву не только военную, экономическую и гуманитарную помощь. «Чтобы из разрушений могло возникнуть что-то новое, мы вместе возьмемся за восстановление. Мы организуем конференцию по восстановлению Украины в Берлине в следующем году», — отметила Бербок.

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