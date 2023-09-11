На территории Армении начались учения Eagle Partner 2023 с участием США

21:00 Источник: Интерфакс

Армяно-американские военные учения Eagle Partner 2023 начались на территории Армении в понедельник, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

На церемонии открытия совместных учений присутствовал начальник Генштаба ВС Армении, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Эдвард Асрян, добавили в военном ведомстве. В рамках открытия учений прозвучали гимны Армении и США.

Учения проводятся в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях, и проходят в учебном центре "Зар" миротворческой бригады Минобороны.