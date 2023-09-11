Процесс ратификации Римского статута «связан вовсе не с армяно-российскими отношениями» - Пашинян

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможная ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлена против России, а связана с ситуацией на границе республики с Азербайджаном. Об этом в интервью Общественному телеканалу заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Что касается ратификации Римского статута, то этот процесс начался в декабре 2022 года. Этот процесс связан вовсе не с армяно-российскими отношениями, а с ситуацией приграничной напряженности», — отметил он.