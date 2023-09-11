Процесс ратификации Римского статута «связан вовсе не с армяно-российскими отношениями» - Пашинян
22:00 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Что касается ратификации Римского статута, то этот процесс начался в декабре 2022 года. Этот процесс связан вовсе не с армяно-российскими отношениями, а с ситуацией приграничной напряженности», — отметил он.
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