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Процесс ратификации Римского статута «связан вовсе не с армяно-российскими отношениями» - Пашинян

22:00 11.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможная ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлена против России, а связана с ситуацией на границе республики с Азербайджаном. Об этом в интервью Общественному телеканалу заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

«Что касается ратификации Римского статута, то этот процесс начался в декабре 2022 года. Этот процесс связан вовсе не с армяно-российскими отношениями, а с ситуацией приграничной напряженности», — отметил он.

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