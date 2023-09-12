Два раза за ночь украинские дроны атаковали Курскую область

09:05 Источник: Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за ночь с использованием дрона атаковали Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Вечером 11 сентября ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывное устройство в Рыльске. Старовойт уточнил, что в результате атаки дрона никто не пострадал. «Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина», — добавил Старовойт.

Новая атака также произошла на улице Ленина. Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Lenta.Ru



