Два раза за ночь украинские дроны атаковали Курскую область
09:05 12.09.2023 Источник: Lenta.ru
Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за ночь с использованием дрона атаковали Рыльск в Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.
Вечером 11 сентября ВСУ сбросили с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывное устройство в Рыльске. Старовойт уточнил, что в результате атаки дрона никто не пострадал. «Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина», — добавил Старовойт.
Новая атака также произошла на улице Ленина. Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Lenta.Ru
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