Точное место встречи Путина и Кем Чен Ына не называется — Песков

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке, точное место пока не называется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока мы не говорим [где пройдут переговоры]. На Дальнем Востоке», — сказал Песков.