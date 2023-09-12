ВС РФ отразили 6 атак ВСУ, в том числе боевиков «Азова», на краснолиманском направлении
10:00 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Войска группировки «Центр» отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял около 40 военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск „Центр“ во взаимодействии с артиллерией, штурмовой и армейской авиацией отразили и сорвали шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского выступа, а также 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения „Азов“ (признана террористической организацией, запрещена в РФ) в районе Серебрянского лесничества», — сказал Савчук.
По его данным, потери противника на данном направлении составили около 40 боевиков, уничтожены боевая бронированная машина и пикап.
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