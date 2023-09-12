РФ работает над оружием на новых физических принципах — Путин
09:32 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность стран в ближайшей исторической перспективе, и власти РФ это понимают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами сессий ВЭФ.
«Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим», — сказал Путин.
Оружие на новых физических принципах предполагает использование качественно новых или ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия обычно относят, в частности, лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и другие.
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