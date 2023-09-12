Блинкен выдал разрешение на разблокировку замороженных активов Ирана на сумму $6 млрд — AP

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен издал распоряжение, разрешающее перевод $6 млрд иранских активов из Южной Кореи в Катар. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на полученное Конгрессом США уведомление.

Блинкен подписал соглашение в конце прошлой недели, однако Конгресс был уведомлен об этом решении в понедельник.

Также США и Иран договорились об обмене заключенными. Associated Press отмечает, что пять американских граждан, находившихся в иранской тюрьме, сейчас переведены под домашний арест. Вашингтон в рамках сделки согласился освободить пять иранских граждан, задержанных в США.

В понедельник официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что обмен заключенными между Ираном и США может состояться в ближайшем будущем.