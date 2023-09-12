Блинкен выдал разрешение на разблокировку замороженных активов Ирана на сумму $6 млрд — AP
10:05 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен издал распоряжение, разрешающее перевод $6 млрд иранских активов из Южной Кореи в Катар. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на полученное Конгрессом США уведомление.
Блинкен подписал соглашение в конце прошлой недели, однако Конгресс был уведомлен об этом решении в понедельник.
Также США и Иран договорились об обмене заключенными. Associated Press отмечает, что пять американских граждан, находившихся в иранской тюрьме, сейчас переведены под домашний арест. Вашингтон в рамках сделки согласился освободить пять иранских граждан, задержанных в США.
В понедельник официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что обмен заключенными между Ираном и США может состояться в ближайшем будущем.
НОВОСТИ
- 11:05 12.09.2023
- Ввести обязательную страховку жилья сейчас нельзя, но постепенно к ней надо идти — Путин
- 11:00 12.09.2023
- Капитан посадил самолет в поле в Новосибирской области из-за риска нехватки топлива
- 10:32 12.09.2023
- Тенденция с «возвращенцами» в Россию хорошая, заявил Путин
- 10:20 12.09.2023
- Товарооборот Китая и РФ достигнет в 2023 году $200 млрд досрочно — вице-премьер Госсовета
- 10:00 12.09.2023
- ВС РФ отразили 6 атак ВСУ, в том числе боевиков «Азова», на краснолиманском направлении
- 09:44 12.09.2023
- Герман Греф на ВЭФ ознакомился с работой Дальневосточного центра искусственного интеллекта
- 09:34 12.09.2023
- Объем переводов с бизнес-карт Сбера на карты физлиц превысил 300 миллиардов рублей
- 09:32 12.09.2023
- РФ работает над оружием на новых физических принципах — Путин
- 09:20 12.09.2023
- Точное место встречи Путина и Кем Чен Ына не называется — Песков
- 09:12 12.09.2023
- Сбер не фиксировал повышенной активности хакеров на Восточном экономическом форуме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать