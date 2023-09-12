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НОВОСТИ

Товарооборот Китая и РФ достигнет в 2023 году $200 млрд досрочно — вице-премьер Госсовета

10:20 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем китайско-российской торговли в текущем году досрочно достигнет отметки в $200 млрд. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин.

«За первые восемь месяцев текущего года двусторонний товарооборот Китая и России достиг $155,1 млрд. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — отметил он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась во время VIII Восточного экономического форума во Владивостоке. — У нас есть все основания полагать, что поставленная на высшем уровне задача довести этот показатель до $200 млрд будет достигнута в текущем году досрочно».

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