Тенденция с «возвращенцами» в Россию хорошая, заявил Путин
10:32 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает, что тенденция с «возвращенцами» хорошая. По его мнению, очень важно чувство сопричастности с Родиной.
«У нас были „лишенцы“ в свое время — с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу „возвращенцев“ я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим», — сказал глава государства на встрече с модераторами сессии Восточного экономического форума. «Мне очень приятно, что вы и ваши коллеги замечают, как вы сказали, что движуха пошла и Россия сосредотачивается. Это очень важно — чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной», — подчеркнул Путин.
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