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Сбер уделяет особое внимание работе с китайским бизнесом, поддерживает как китайские компании, локализованные в РФ, так и российские бизнес-проекты с Китаем. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка России Анатолий Попов в интервью Синьхуа в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, сегодня клиентская база Сбера включает порядка 7,4 тыс. компаний-резидентов с китайским участием. Суммарный портфель запланированных на территории России проектов с китайским капиталом превышает 2 трлн руб.

Для поддержки предпринимателей из Китая Сбер разработал портфель комплексного банковского сопровождения, объединивший ключевые инструменты финансирования, основные режимы кредитования, программы инвестиционного кредитования и различные виды факторинга в операционной деятельности компании, подчеркнул зампредседателя правления Сбербанка.