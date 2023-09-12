Сбер запустит сервис сервис для защиты от мошенников в мессенджерах

09:03

Сбербанк решил разработать продукт для защиты клиентов от мошенничества с мессенджерах и в ближайшие недели запустит его. Об этом заявил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в рамках Восточного экономического форума.



По его словам, мошенники научились отправлять в мессенджерах «псевдосообщения», используя простые поводы, чаще всего голосования за участников конкурсов. При этом если выполнить инструкции, то на гаджет загружается вирус, а вся информация с него перекачивается мошенникам, которые используют ее часто для вымогания средств.