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НОВОСТИ

Сбер откроет полтора десятка офисов в Крыму до конца года

09:06 12.09.2023

Сбербанк до конца 2023 года откроет еще около 15 офисов в Крыму. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме.

По его словам, банк активно работает над открытием в Симферополе здания головного отделения. «Оно приобретено, проект утвержден, идет его реализация. Мы планируем к концу года, может, чуть раньше, запустить это здание. Это будет самый крупный офис на полуострове», – рассказал отметил он.

Сбер начал работу в Крыму в этом году, в мае открылись первые отделения в Ялте и Севастополе.

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