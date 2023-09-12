Сбер помог задержать 19 групп кибермошенников с начала года

09:10

С начала года Сбер помог задержать 19 организованных преступных групп кибермошенников. Об этом сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов журналистам в рамках Восточного экономического форума.

«При поддержке команды Сбера только в этом году было задержано 19 организованных преступных групп кибермошенников», – рассказал он.