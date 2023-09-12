Сбер не фиксировал повышенной активности хакеров на Восточном экономическом форуме

09:12

Сбербанк не фиксировал повышенной активности киберпреступников в ходе Восточного экономического форума. Об этом сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Здесь мы не фиксировали каких-то дополнительных активностей со стороны киберпреступников», – отметил он.