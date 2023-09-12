Объем переводов с бизнес-карт Сбера на карты физлиц превысил 300 миллиардов рублей
09:34 12.09.2023
Сбер помогает корпоративным клиентам и индивидуальным предпринимателям рассчитываться с клиентами-физлицами с помощью сервиса «Моментальные переводы». Решение позволяет безналично переводить деньги с бизнес-карты Сбера на карты любых российских банков в интернет-банке или прямо из учетной системы предприятия. За время существования сервиса российские предприниматели перевели клиентам-физлицам почти 300 млрд руб. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на VIII Восточном экономическом форуме.
Как уточнил топ-менеджер банка, регулярные моментальные переводы с использованием бизнес-карты особенно востребованы в сферах ломозаготовки, продажи авто, такси и бизнесменов, закупающих у населения ягоды, грибы, орехи и другие дикоросы. Помимо прямых интеграций, банк реализует ряд платформенных решений для различных отраслей.
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