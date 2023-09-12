Герман Греф на ВЭФ ознакомился с работой Дальневосточного центра искусственного интеллекта

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На VIII Восточном экономическом форуме президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф посетил Дальневосточный центр искусственного интеллекта и ознакомился с ключевыми проектами. Сбер и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыли Центр ровно год назад – в ходе ВЭФ-2022.

Совместный научно-исследовательский и аналитический центр был создан на базе Института математики и компьютерных технологий ДВФУ. Центр уже занимается широким спектром задач – от анализа регулирования искусственного интеллекта в мире до разработки решений на его основе.

Одним из первых значимых результатов стала разработанная специалистами Центра модель по мониторингу циклонов, которая позволяет более оперативно реагировать на это неблагоприятное природное явление и эффективнее предотвращать возможный ущерб за счет высокой точности и частоты обработки спутниковых данных. Также Центр работает над моделью оптимизации работы морского порта, моделью распознавания амурского тигра и другими решениями, являющимися актуальными для ESG и экономической повестки Дальневосточного региона.

В рамках презентации результатов Дальневосточного центра искусственного интеллекта были также представлены первые успехи Сахалинского центра искусственного интеллекта, открытого в этом году.

«Сегодня нет ни одной специальности, которая сможет существовать в будущем, в первую очередь без знаний в области работы с большими данными и искусственным интеллектом, – подчеркнул Герман Греф. – Я благодарю всю команду и партнеров, которая занимается развитием Центра на Дальнем Востоке. Это ответственная и тяжелая работа, но в то же время очень правильная инвестиция для нас. Здесь и на Сахалине мы видим огромные количество талантливых ребят, которые делают потрясающие разработки, и я думаю, что они обязательно добьются успеха. И наша задача в том, чтобы их всячески поддерживать».

«Все проекты Центра искусственного интеллекта разрабатываются в интересах развития территорий и отраслей Дальневосточного региона при поддержке программы «Приоритет 2030». Всего за год наши специалисты реализовали несколько научных проектов, а новейшими разработками центра уже заинтересовались за рубежом. Это доказывает, что нашему Дальневосточному центру по плечу решать задачи любой сложности в сфере применения и разработки искусственного интеллекта в том числе и на международном уровне», – отметил ректор ДВФУ Борис Коробец.