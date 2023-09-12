Ввести обязательную страховку жилья сейчас нельзя, но постепенно к ней надо идти — Путин
11:05 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делать страхование жилья обязательным для россиян прямо сейчас неправильно, но постепенно к этому надо идти, заявил президент России Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.
Один из участников дискуссии отметил, что сейчас страхование жилья от ЧС в России остается рекомендательным. Он рассказал об итогах экспертной дискуссии, участники которой предложили сделать обязательной такую страховку в регионах, подверженных крупномасштабным природным катаклизмам.
«По поводу обязательного страхования жилья — это абсолютно правильное дело. Нужно страховать жилья. Но, как вам ни покажется странным, моя позиция до сих пор заключалась в том, что нельзя это делать обязательным. Это нужно делать, но с сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить я не могу, потому что это дополнительные расходы для людей», — ответил ему Путин. «Повесить на людей обязанность страховать в обязательном порядке жилье я не могу. Но надо к этому постепенно идти», — добавил он.
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