Ввести обязательную страховку жилья сейчас нельзя, но постепенно к ней надо идти — Путин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делать страхование жилья обязательным для россиян прямо сейчас неправильно, но постепенно к этому надо идти, заявил президент России Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Один из участников дискуссии отметил, что сейчас страхование жилья от ЧС в России остается рекомендательным. Он рассказал об итогах экспертной дискуссии, участники которой предложили сделать обязательной такую страховку в регионах, подверженных крупномасштабным природным катаклизмам.

«По поводу обязательного страхования жилья — это абсолютно правильное дело. Нужно страховать жилья. Но, как вам ни покажется странным, моя позиция до сих пор заключалась в том, что нельзя это делать обязательным. Это нужно делать, но с сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить я не могу, потому что это дополнительные расходы для людей», — ответил ему Путин. «Повесить на людей обязанность страховать в обязательном порядке жилье я не могу. Но надо к этому постепенно идти», — добавил он.