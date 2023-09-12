0
0
0
НОВОСТИ

В РФ построят скоростные магистрали через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана — Путин

11:20 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скоростные автомобильные магистрали будут построены в России через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Будет сформирован единый транспортный коридор „Россия“ от Санкт-Петербурга до Владивостока. Он послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров, даст импульс предпринимательству, обновлению городов и поселков», — отметил глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 12.09.2023
Ввести обязательную страховку жилья сейчас нельзя, но постепенно к ней надо идти — Путин
0
45
11:00 12.09.2023
Капитан посадил самолет в поле в Новосибирской области из-за риска нехватки топлива
0
51
10:32 12.09.2023
Тенденция с «возвращенцами» в Россию хорошая, заявил Путин
0
133
10:20 12.09.2023
Товарооборот Китая и РФ достигнет в 2023 году $200 млрд досрочно — вице-премьер Госсовета
0
136
10:05 12.09.2023
Блинкен выдал разрешение на разблокировку замороженных активов Ирана на сумму $6 млрд — AP
0
165
10:00 12.09.2023
ВС РФ отразили 6 атак ВСУ, в том числе боевиков «Азова», на краснолиманском направлении
0
160
09:44 12.09.2023
Герман Греф на ВЭФ ознакомился с работой Дальневосточного центра искусственного интеллекта
0
184
09:34 12.09.2023
Объем переводов с бизнес-карт Сбера на карты физлиц превысил 300 миллиардов рублей
0
179
09:32 12.09.2023
РФ работает над оружием на новых физических принципах — Путин
0
232
09:20 12.09.2023
Точное место встречи Путина и Кем Чен Ына не называется — Песков
0
214

Возврат к списку