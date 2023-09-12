В РФ построят скоростные магистрали через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана — Путин
11:20 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Скоростные автомобильные магистрали будут построены в России через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Будет сформирован единый транспортный коридор „Россия“ от Санкт-Петербурга до Владивостока. Он послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров, даст импульс предпринимательству, обновлению городов и поселков», — отметил глава государства.
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