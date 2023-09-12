Нельзя допускать образования мигрантских гетто в РФ — Путин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимо аккуратно подходить к ситуации с притоком мигрантов в России и не допустить появления гетто, отметил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Модератор сессии Илья Доронов отметил, что в некоторых зарубежных странах образуются целые районы мигрантов, в которые не может попасть даже полиция. «Мы должны это иметь в виду и ни в коем случае не допустить такого развития событий в нашей стране, это очень чувствительный момент в российском государстве», — отреагировал президент.