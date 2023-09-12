Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления — Путин
12:05 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, а результатов нет. Об заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Сейчас не будем говорить — провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тыс. человек», — сказал Путин.
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