Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления — Путин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Украины с начала контрнаступления составили 71,5 тыс. человек, а результатов нет. Об заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Сейчас не будем говорить — провал, не провал, нет результатов, потери есть. Большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тыс. человек», — сказал Путин.