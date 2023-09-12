Задержанные в РФ украинские диверсанты рассказали о британских инструкторах — Путин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанные украинские диверсанты, планировавшие атаку на атомный объект в России, рассказали, что действовали под руководством британских инструкторов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Путин рассказал, что недавно ФСБ РФ в ходе боестолкновения захватила несколько диверсантов из украинских спецслужб, которые имели задачу нанести ущерб одной из российских атомных электростанций. «При этом они на допросе показали, что они готовились под руководством британских инструкторов», — отметил президент.