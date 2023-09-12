Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 93 руб., евро — ниже 100 руб.
13:00 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опускался ниже 93 руб. впервые с 18 августа, евро — ниже 100 руб. впервые с 28 июля, а курс юаня — ниже 13 руб. впервые с 25 августа, свидетельствуют данные валютных торгов.
По данным на 07:22 мск, доллар снижался на 2,77%, до 92,45 руб. В то же самое время евро снижался на 3,01%, до 99,41 руб. По данным на 07:10 мск, юань терял 0,24%, опускаясь до 12,988 руб.
К 07:40 мск доллар снижался до 93,64 руб. (-1,52%). В то же время евро теряет 2,24%, опускаясь до 100,21 руб., а курс юаня снижается на 1,71%, до 12,796 руб.
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