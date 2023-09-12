За последние 6-7 месяцев добровольно подписали военные контракты 270 тыс. человек — Путин
13:20 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
За последние шесть-семь месяцев контракт о службе в Вооруженных силах (ВС) РФ и добровольческих подразделениях подписали 270 тыс. человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Мы провели частичную мобилизацию, как известно. 300 тыс. человек мы призвали. Сейчас, за последние 6-7 месяцев, добровольно подписывают, подписали уже контракт на службу в вооруженных силах, добровольческих подразделениях 270 тыс. человек», — сказал президент.
Он подчеркнул, что контракт с ВС РФ «ежедневно приходят подписать 1-1,5 тыс. человек».
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