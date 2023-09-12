Член ЛДПР Виктор Бут получил мандат в Заксобрание Ульяновской области по партийному списку

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Виктор Бут, являющийся членом ЛДПР, получил мандат в Заксобрание Ульяновской области по партийному списку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе избирательной комиссии региона.

«Виктор Бут получает мандат по итогам выборов по партийному списку», — отметили в пресс-службе.