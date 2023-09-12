Сотрудника Госдепа США обвинили в шпионаже в пользу Эфиопии — NYT
14:00 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудник Госдепа и Минюста США Абрахам Т. Лемма был арестован по обвинению в шпионаже в интересах Эфиопии. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на чиновников.
Как отмечается, 50-летний аналитик, выпускник Университета Балтимора, с 2019 года также по совместительству работавший в Службе дипломатической безопасности Госдепартамента, был арестован в августе. Ему предъявлено два обвинения по Закону о шпионаже, детали дела, которое ведет Федеральный окружной суд Вашингтона, пока не раскрываются.
Сведений о том, какую именно информацию и в течение какого периода мог передавать Лемма, не приводится.
НОВОСТИ
- 14:12 12.09.2023
- Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переедет жить в Санкт-Петербург
- 13:35 12.09.2023
- Сбер обсудил на ВЭФ-2023 человекоцентричность
- 13:32 12.09.2023
- Член ЛДПР Виктор Бут получил мандат в Заксобрание Ульяновской области по партийному списку
- 13:20 12.09.2023
- За последние 6-7 месяцев добровольно подписали военные контракты 270 тыс. человек — Путин
- 13:05 12.09.2023
- Лидеры ряда стран Африки меняют состав силовых структур, чтобы избежать переворотов — WSJ
- 13:00 12.09.2023
- Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 93 руб., евро — ниже 100 руб.
- 12:32 12.09.2023
- Задержанные в РФ украинские диверсанты рассказали о британских инструкторах — Путин
- 12:20 12.09.2023
- Ереван фактически признал суверенитет Баку над Карабахом — Путин
- 12:05 12.09.2023
- Украина потеряла 71,5 тыс. человек с начала контрнаступления — Путин
- 12:00 12.09.2023
- Нельзя допускать образования мигрантских гетто в РФ — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать