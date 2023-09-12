Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переедет жить в Санкт-Петербург
14:12 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль переедет жить в Санкт-Петербург для работы в центре G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia"s Key Issues), которым она руководит.
«Я была сооснователем центра G.O.R.K.I. и руковожу им. Поскольку там очень много работы и он требует много внимания, я не могу заниматься этим мимоходом, я решила для этой работы переехать в Санкт-Петербург», — сказала Кнайсль ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
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