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Большой приток мигрантов будет не нужен в РФ при внедрении новых технологий — Путин

14:32 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика России нуждается в мигрантах, однако большой их приток может не потребоваться, если будут внедряться новые технологии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Экономика, конечно, требует использования трудовых мигрантов в отдельных секторах. Больше всего в строительном секторе — по-моему, там 33% от всех работающих мигрантов. <…> Если нам необходим приток мигрантов, то нужно выбирать тех, кто действительно необходим для развития экономики страны. Но есть еще один способ — он и простой, и сложный одновременно. Простота заключается в том, что нам, может быть, и не потребуется такого большого притока мигрантов, если мы будем вводить новые технологии, которые не требуют большого количества работников», — сказал президент.

Сложность, по его словам, заключается в другой задаче — в технологическом развитии страны непосредственно, в обновлении производственной базы и так далее, поскольку эту задачу невозможно выполнить «сегодня — завтра», она требует больших капиталовложений, уверенных действий и работы в данном направлении. «Способов решения этой проблемы немало, надо только работать, будем это делать», — заключил российский лидер.

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