Бюджет в РФ в 2024 г. может быть профицитным — Орешкин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет в РФ в 2024 году при определенных условиях может оказаться профицитным, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В следующем году, как я уже говорил, при определенных сценариях у нас может быть даже профицит бюджета», — сказал он.

Орешкин отметил, что в целом бюджетная ситуация «очень хорошая». «По бюджету мы видим — профицит будет в третьем квартале», — добавил он.