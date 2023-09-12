Польша не позволит, чтобы украинское зерно «затопило страну» — премьер
15:12 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши не позволят, чтобы украинское зерно «затопило страну», и готовит официальное оформление этой позиции в кабмине. Об этом глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил в соцсети «Х» («икс», ранее Twitter).
«Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ», — сказал он, тем самым подтвердив, что Варшава в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерновых с Украины с сохранением права транзита, если Еврокомиссия (ЕК) не пойдет на этот шаг.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
НОВОСТИ
- 15:32 12.09.2023
- Число пропавших без вести после наводнения в Ливии достигло 10 тысяч — МККК
- 15:22 12.09.2023
- Ростех предложил решения по цифровизации дорожной, коммунальной и аграрной инфраструктуры Крыма
- 15:16 12.09.2023
- Мосгоризбирком признал выборы в столице официально состоявшимися
- 15:00 12.09.2023
- Бюджет в РФ в 2024 г. может быть профицитным — Орешкин
- 14:32 12.09.2023
- Большой приток мигрантов будет не нужен в РФ при внедрении новых технологий — Путин
- 14:12 12.09.2023
- Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переедет жить в Санкт-Петербург
- 14:00 12.09.2023
- Сотрудника Госдепа США обвинили в шпионаже в пользу Эфиопии — NYT
- 13:35 12.09.2023
- Сбер обсудил на ВЭФ-2023 человекоцентричность
- 13:32 12.09.2023
- Член ЛДПР Виктор Бут получил мандат в Заксобрание Ульяновской области по партийному списку
- 13:20 12.09.2023
- За последние 6-7 месяцев добровольно подписали военные контракты 270 тыс. человек — Путин
комментарии(0)