Польша не позволит, чтобы украинское зерно «затопило страну» — премьер

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши не позволят, чтобы украинское зерно «затопило страну», и готовит официальное оформление этой позиции в кабмине. Об этом глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил в соцсети «Х» («икс», ранее Twitter).

«Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно. Независимо от решения брюссельских чиновников, мы не откроем наших границ», — сказал он, тем самым подтвердив, что Варшава в одностороннем порядке продлит запрет на ввоз зерновых с Украины с сохранением права транзита, если Еврокомиссия (ЕК) не пойдет на этот шаг.