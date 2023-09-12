Число пропавших без вести после наводнения в Ливии достигло 10 тысяч — МККК
15:32 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество пропавших без вести из-за наводнения в Ливии возросло до 10 тысяч. Об этом заявил представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Тамер Рамадан.
«Мы можем подтвердить из наших независимых источников информации, что число пропавших без вести на данный момент приближается к 10 000», — приводит его заявление агентство Reuters.
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