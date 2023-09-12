Ростех предложил решения по цифровизации дорожной, коммунальной и аграрной инфраструктуры Крыма
15:22 12.09.2023
Госкорпорация Ростех будет активно участвовать в проектах экономического развития Республики Крым. Госкорпорация презентовала местным властям современные IT-продукты, предназначенные для управления городской инфраструктуры, а также автоматизации аграрной отрасли региона.
В перечне продуктов, предлагаемых Крыму, – программно-аппаратные комплексы для мониторинга улично-дорожного пространства, система «112», онлайн-сервис для электронного документооборота с контрагентами, IT-решения в области проектирования технологий водоснабжения и водоотведения, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» и другие разработки. Отдельное внимание представителей республиканской власти заинтересовали решения по автоматизации агропромышленного комплекса с использованием беспилотных летательных аппаратов. Они позволяют проводить инвентаризацию сельхозземель, вести борьбу с сорняками и вредоносными насекомыми, засеивать и удобрять большие площади и осуществлять воздушный мониторинг посевов.
«В портфеле Ростеха есть отечественные решения в различных отраслях для любого региона нашей большой страны – всего более 400 разных продуктов, способствующих достижению целей нацпроектов. Цифровые проекты по управлению городской инфраструктурой в этом ряду занимают особое место. Они решают множество проблем, от которых зависит безопасность, качество жизни и благополучие жителей. Мы готовы содействовать внедрению этих систем на территории Республики Крым», – отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.
НОВОСТИ
- 15:32 12.09.2023
- Число пропавших без вести после наводнения в Ливии достигло 10 тысяч — МККК
- 15:16 12.09.2023
- Мосгоризбирком признал выборы в столице официально состоявшимися
- 15:12 12.09.2023
- Польша не позволит, чтобы украинское зерно «затопило страну» — премьер
- 15:00 12.09.2023
- Бюджет в РФ в 2024 г. может быть профицитным — Орешкин
- 14:32 12.09.2023
- Большой приток мигрантов будет не нужен в РФ при внедрении новых технологий — Путин
- 14:12 12.09.2023
- Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переедет жить в Санкт-Петербург
- 14:00 12.09.2023
- Сотрудника Госдепа США обвинили в шпионаже в пользу Эфиопии — NYT
- 13:35 12.09.2023
- Сбер обсудил на ВЭФ-2023 человекоцентричность
- 13:32 12.09.2023
- Член ЛДПР Виктор Бут получил мандат в Заксобрание Ульяновской области по партийному списку
- 13:20 12.09.2023
- За последние 6-7 месяцев добровольно подписали военные контракты 270 тыс. человек — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать