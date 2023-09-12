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НОВОСТИ

Ростех предложил решения по цифровизации дорожной, коммунальной и аграрной инфраструктуры Крыма

15:22 12.09.2023

Госкорпорация Ростех будет активно участвовать в проектах экономического развития Республики Крым. Госкорпорация презентовала местным властям современные IT-продукты, предназначенные для управления городской инфраструктуры, а также автоматизации аграрной отрасли региона.

В перечне продуктов, предлагаемых Крыму, – программно-аппаратные комплексы для мониторинга улично-дорожного пространства, система «112», онлайн-сервис для электронного документооборота с контрагентами, IT-решения в области проектирования технологий водоснабжения и водоотведения, аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» и другие разработки. Отдельное внимание представителей республиканской власти заинтересовали решения по автоматизации агропромышленного комплекса с использованием беспилотных летательных аппаратов. Они позволяют проводить инвентаризацию сельхозземель, вести борьбу с сорняками и вредоносными насекомыми, засеивать и удобрять большие площади и осуществлять воздушный мониторинг посевов.

«В портфеле Ростеха есть отечественные решения в различных отраслях для любого региона нашей большой страны – всего более 400 разных продуктов, способствующих достижению целей нацпроектов. Цифровые проекты по управлению городской инфраструктурой в этом ряду занимают особое место. Они решают множество проблем, от которых зависит безопасность, качество жизни и благополучие жителей. Мы готовы содействовать внедрению этих систем на территории Республики Крым», – отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров.

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