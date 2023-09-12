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ВС РФ отразили пять атак у Авдеевки, Андреевки, Майорска

16:00 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) РФ на донецком направлении за сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Авдеевки, Андреевки, Майорска, противник потерял свыше 255 военных. Об этом сообщили в Минбороны России.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка, Майорск и западнее Андреевки Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 255 украинских военнослужащих», — сказали в ведомстве.

В МО РФ уточнили, что также ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

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