Глава Минприроды встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минприроды РФ Александр Козлов встретил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае. Об этом говорится в сообщении Минприроды.

«Лидера Корейской Народно-Демократической Республики [Ким Чен Ына] на станции Хасан в Приморском крае встретил председатель межправительственной комиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов», — говорится в сообщении.