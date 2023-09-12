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Глава Минприроды встретил Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае

16:12 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минприроды РФ Александр Козлов встретил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на станции Хасан в Приморском крае. Об этом говорится в сообщении Минприроды.

«Лидера Корейской Народно-Демократической Республики [Ким Чен Ына] на станции Хасан в Приморском крае встретил председатель межправительственной комиссии РФ и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов», — говорится в сообщении.

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