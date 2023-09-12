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НОВОСТИ

Литва будет конфисковывать въезжающие в страну российские автомобили

16:32 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таможенные органы Литвы будут конфисковывать въезжающие в страну автомобили, зарегистрированные в России, в соответствии с последней интерпретацией Еврокомиссии применения санкций в отношении РФ. Об этом заявила глава МВД балтийской республики Агне Билотайте в интервью национальному радио LRT.

«Любой человек, пересекающий границу, будь то гражданин России или ЕС, с номерами, зарегистрированными в России, не имеющий документов, подтверждающих, что он едет транзитом в Калининград, должен знать, что его автомобиль будет конфискован», — сказала Билотайте.

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