Литва будет конфисковывать въезжающие в страну российские автомобили
16:32 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Таможенные органы Литвы будут конфисковывать въезжающие в страну автомобили, зарегистрированные в России, в соответствии с последней интерпретацией Еврокомиссии применения санкций в отношении РФ. Об этом заявила глава МВД балтийской республики Агне Билотайте в интервью национальному радио LRT.
«Любой человек, пересекающий границу, будь то гражданин России или ЕС, с номерами, зарегистрированными в России, не имеющий документов, подтверждающих, что он едет транзитом в Калининград, должен знать, что его автомобиль будет конфискован», — сказала Билотайте.
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