В РФ намерены подготовить свыше 1 млн специалистов в сфере беспилотников — Мишустин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 млн специалистов по беспилотной авиации планируется подготовить в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

«Для разработчиков, производителей, пользователей и эксплуатантов появятся цифровые решения. А также, как мы рассчитываем, будут подготовлены свыше 1 млн специалистов», — отметил он, говоря о мерах по развитию беспилотной авиации.