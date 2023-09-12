В РФ намерены подготовить свыше 1 млн специалистов в сфере беспилотников — Мишустин
17:00 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 1 млн специалистов по беспилотной авиации планируется подготовить в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.
«Для разработчиков, производителей, пользователей и эксплуатантов появятся цифровые решения. А также, как мы рассчитываем, будут подготовлены свыше 1 млн специалистов», — отметил он, говоря о мерах по развитию беспилотной авиации.
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