В офисе Зеленского заявили о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая и Индии

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением о «слабом интеллектуальном потенциале» таких стран, как Индия и Китай, которые, по его словам, «не анализируют последствия» своих действий.

«В чем проблема Индии и Китая? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал у этих стран, к сожалению», — сказал Подоляк в интервью телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале, рассуждая о том, какую роль разные страны мира играют в урегулировании украинского конфликта.

При этом, по его словам, успехи той или иной страны в развитии науки или освоении космоса ни о чем не говорят. «Да, они вкладываются в науку, да, Индия послала сегодня луноход, и уже ездит по поверхности Луны, но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир», — утверждал он.