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Цена нефти Brent на ICE превысила $92 за баррель

17:40 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднималась выше $92 за баррель впервые с 17 ноября 2022 г., свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 16:44 мск, цена Brent росла на 1,64% — до $92,1 за баррель.

К 16:52 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $91,96 (+1,49%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре рос на 1,31% — до $88,87 за баррель.

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