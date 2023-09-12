Цена нефти Brent на ICE превысила $92 за баррель
17:40 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднималась выше $92 за баррель впервые с 17 ноября 2022 г., свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 16:44 мск, цена Brent росла на 1,64% — до $92,1 за баррель.
К 16:52 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $91,96 (+1,49%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре рос на 1,31% — до $88,87 за баррель.
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