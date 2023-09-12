Нетаньяху может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни могут провести встречу во время проведения в Нью-Йорке 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил во вторник посол еврейского государства на Украине Михаил Бродский.

«Встреча Нетаньяху — Зеленский состоится в ближайшие дни в Нью-Йорке. Лидеры двух стран примут участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН», — написал дипломат в своем телеграм-канале.