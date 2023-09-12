Срок обучения украинских пилотов полетам на F-16 может занять до девяти месяцев - генерал Олвин
19:37 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Однако курс, который мы им преподаем, обычно длится приблизительно шесть месяцев. Так что, если они начнут в следующем месяце или около того, речь идет [о завершении подготовки] в начале весны», — заявил генерал, комментируя вопрос о сроках подготовки в США украинских военных летчиков к применению самолетов F-16. «Это только базовая подготовка на F-16. Есть некоторая конкретика, касающаяся платформ, жертвуемых [Киеву] датчанами и голландцами и имеющих определенные особенности. Так что будет небольшое дополнение [в плане подготовки]», — уточнил Олвин, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.
«Что касается лишь изучения F-16 и затем дополнения, то я бы представил, что это займет около 6-9 месяцев», — отметил военачальник.
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