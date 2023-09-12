Срок обучения украинских пилотов полетам на F-16 может занять до девяти месяцев - генерал Олвин

19:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обучение украинских военных летчиков пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16 займет в Соединенных Штатах порядка 6-9 месяцев. Об этом сообщил выдвинутый американским президентом Джо Байденом на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.

«Однако курс, который мы им преподаем, обычно длится приблизительно шесть месяцев. Так что, если они начнут в следующем месяце или около того, речь идет [о завершении подготовки] в начале весны», — заявил генерал, комментируя вопрос о сроках подготовки в США украинских военных летчиков к применению самолетов F-16. «Это только базовая подготовка на F-16. Есть некоторая конкретика, касающаяся платформ, жертвуемых [Киеву] датчанами и голландцами и имеющих определенные особенности. Так что будет небольшое дополнение [в плане подготовки]», — уточнил Олвин, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры.

«Что касается лишь изучения F-16 и затем дополнения, то я бы представил, что это займет около 6-9 месяцев», — отметил военачальник.