Австрийская таможня на данный момент не изымала личные вещи или автомобили у граждан РФ - СМИ

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таможня Австрии к настоящему моменту не фиксировала случаи конфискации на таможне автомобилей с российскими номерами или личных вещей россиян в связи с разъяснениями Еврокомиссии о применении санкций. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре австрийской таможенной службы.

«Нашему информационному центру ничего об этом не известно, но поскольку подобные вопросы возникали или задавались неоднократно, мы уже переадресовали их в вышестоящий специализированный отдел и ожидаем в ближайшее время информацию по этому поводу. Насколько нам известно, в настоящее время в Австрии таких случаев не было», — ответил собеседник агентства на вопрос о том, может ли таможня конфисковать автомобили с российскими номерами или личные вещи прибывающих из России.