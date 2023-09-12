Все беженцы с Украины могут чувствовать себя в безопасности в Венгрии - зам. премьер-министра
21:30 12.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы не проводим расследований в отношении кого-либо из украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу. Венгрия не занимается их экстрадицией на Украину», — процитировала вице-премьера газета Hungary Today.
«Все беженцы с Украины могут чувствовать себя в безопасности в Венгрии. Мы никому не передадим ни их самих, ни их данные», — подчеркнул заместитель главы правительства.
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