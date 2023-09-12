Все беженцы с Украины могут чувствовать себя в безопасности в Венгрии - зам. премьер-министра

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не будет выдавать властям Украины граждан этой страны, уклоняющихся от призыва на военную службу и оказавшихся на венгерской территории в числе беженцев. Об этом заявил заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен, комментируя сообщения местных СМИ о том, что Австрия также отказалась выдавать украинских уклонистов, а Польша, наоборот, начала передавать их Украине по запросу из Киева.

«Мы не проводим расследований в отношении кого-либо из украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу. Венгрия не занимается их экстрадицией на Украину», — процитировала вице-премьера газета Hungary Today.

«Все беженцы с Украины могут чувствовать себя в безопасности в Венгрии. Мы никому не передадим ни их самих, ни их данные», — подчеркнул заместитель главы правительства.