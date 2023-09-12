ЕК привела новые пояснения по поводу ввоза россиянами в ЕС личных вещей
23:00 12.09.2023 Источник: РБК
12 сентября ЕК обновила интерпретацию ст. 3i: теперь на вопрос «Могут ли российские граждане временно привозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования (personal goods) и автомобили, перечисленные в приложении XXI, в том числе в рамках туристических поездок?» не следует категоричный ответ «нет», как несколько дней назад.
«Товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», скорее всего, не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов. В этом отношении они должны применять запрет «пропорциональным и разумным образом».
В разъяснении ЕК ничего не говорится про смартфоны, ноутбуки и фотоаппараты, которые также присутствуют в приложении XXI.
Опубликованное 8 сентября разъяснение ЕК вызвало широкий резонанс и острую реакцию российских властей, поскольку под запрет на ввоз в ЕС фактически подпадали товары для личного пользования, с которыми российские граждане въезжают в страны блока (одежда, предметы гигиены, косметика, мобильные телефоны и т.д.). (РБК)
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