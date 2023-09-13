Министр ВВС США утверждает, что КНР наращивает армию и призывает готовится к войне

08:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл призвал американские власти усилить подготовку к возможному военному столкновению с Китаем.



«Наша задача — сдерживать эту войну и быть готовыми к победе, если она случится, — приводит выдержки из заявления газета The Hill. — Мы все говорим о необходимости реформы Воздушно-космических войск, иначе мы можем не предотвратить и даже проиграть войну». Министр ВВС призвал США «быть готовыми к такому виду войны, в котором они не имеют современного опыта». Как утверждает Кендалл, война может начаться «если военного потенциала США окажется недостаточно для сдерживания китайской агрессии в отношении Тайваня».



Кендалл утверждает, что КНР наращивает свою армию для подготовки к возможному вооруженному конфликту с Соединенными Штатами. По словам американского министра, Пекин создал два новых рода войск: для нанесения ударов по авианосцам и аэродромам и службу стратегической поддержки для информационного доминирования в космосе и киберпространстве. «Китай более 20 лет оптимизирует свои силы для противостояния сверхдержав, чтобы одержать верх над США в западной части Тихого океана», — пишет Кендалл.



