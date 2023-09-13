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НОВОСТИ

В результате ракетной атаки Киева на Севастополь пострадали 24 человека

08:30 13.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двадцать четыре человека пострадали при ракетной атаке Киева на Севастополь, четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадали 24 человека, у четверых — состояние средней степени тяжести», — написал он в своем телеграм-канале

Губернатор добавил, что находится на месте пожара на южной площадке Севморзавода. «Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе нет», — подчеркнул Развожаев.

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